В России вновь выявлено за сутки менее 5,5 тысячи человек с коронавирусом

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В России за минувшие сутки выявлено ещё 5482 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество выявленных случаев достигло 839 981.

— За последние сутки в России выявлено 5482 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1396 случаев (25,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Лидируют по количеству новых случаев Москва, Свердловская область и ХМАО. За ними следуют Санкт-Петербург, Подмосковье и Нижегородская область.

Скончался за сутки в России ещё 161 человек с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии это число выросло до 13 963. Выздоровело за сутки 8755 человек. А общее количество излечившихся увеличилось до 638 410 человек.