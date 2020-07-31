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В России вновь выявлено за сутки менее 5,5 тысячи человек с коронавирусом

Общее число выздоровевших приближается к 640 тысячам человек.

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Фото © Shutterstock

Данные © Оперативный штаб

В России за минувшие сутки выявлено ещё 5482 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество выявленных случаев достигло 839 981.

За последние сутки в России выявлено 5482 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1396 случаев (25,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

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Эксперты отмечают, что она будет не такой массовой, как в марте и апреле.

Лидируют по количеству новых случаев Москва, Свердловская область и ХМАО. За ними следуют Санкт-Петербург, Подмосковье и Нижегородская область.

Скончался за сутки в России ещё 161 человек с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии это число выросло до 13 963. Выздоровело за сутки 8755 человек. А общее количество излечившихся увеличилось до 638 410 человек.

Накануне стало известно, что коронавирус победило уже более 10 миллионов землян. Выявлен он был у 17 миллионов человек по всему миру. Почти 700 тысяч из них скончались.

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