Второй тест Ивана Сафронова на CoViD-19 оказался отрицательным

Второй тест на коронавирус советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, который находится под арестом в СИЗО "Лефортово", оказался отрицательным. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
— Вчера разговаривала с начальником СИЗО "Лефортово", который сообщил, что Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат, — цитирует её пресс-служба.
Первый тест Сафронова на CoViD-19 оказался отрицательнымКоронавирус у него заподозрили несколько дней назад.
Омбудсмен добавила, что в ближайшее время Сафронова вернут в общую камеру. Ситуация останется под её личным контролем.
Напомним, советник главы госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов был задержан 7 июля. В ФСБ считают, что он передевал секретные данные чешским спецслужбам. В то же время сам глава компании Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к секретной информации. Несмотря на это, суд арестовал его на два месяца. Вину Сафронов не признал.