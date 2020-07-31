Второй тест Ивана Сафронова на CoViD-19 оказался отрицательным

Второй тест на коронавирус советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, который находится под арестом в СИЗО "Лефортово", оказался отрицательным. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Вчера разговаривала с начальником СИЗО "Лефортово", который сообщил, что Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат, — цитирует её пресс-служба.