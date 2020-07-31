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Второй тест Ивана Сафронова на CoViD-19 оказался отрицательным

Вскоре его переведут из одиночной камеры в общую.

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Фото © LIFE

Второй тест на коронавирус советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, который находится под арестом в СИЗО "Лефортово", оказался отрицательным. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Вчера разговаривала с начальником СИЗО "Лефортово", который сообщил, что Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат, — цитирует её пресс-служба.

Первый тест Сафронова на CoViD-19 оказался отрицательным

Коронавирус у него заподозрили несколько дней назад.

Омбудсмен добавила, что в ближайшее время Сафронова вернут в общую камеру. Ситуация останется под её личным контролем.

Напомним, советник главы госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов был задержан 7 июля. В ФСБ считают, что он передевал секретные данные чешским спецслужбам. В то же время сам глава компании Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к секретной информации. Несмотря на это, суд арестовал его на два месяца. Вину Сафронов не признал.

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