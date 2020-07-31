Диетолог рассказала об уникальных целебных свойствах обычной вишни

Вишня, помимо того что обладает большим количеством витаминов, ещё и помогает справиться с бесплодием и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом заявила диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы Ольга Кондратенко, слова которой приводит "Росбалт".

Она уточнила, что в этой ягоде присутствуют витамины группы В, кальций, магний, калий, железо, йод и марганец. Вишня также улучшает мужскую и женскую репродуктивную системы и рекомендуется беременным как средство от анемии.

Кроме того, эта ягода способна снижать уровень мочевой кислоты, что решает проблемы с суставами. Плоды вишни обладают редким витамином В8 — инозином, запускающим метаболизм и способствующим похудению.

— Её можно включать в программы снижения веса. Кстати, около 52 килокалорий на 100 граммов, — уточнила диетолог.

Однако при употреблении вишни не стоит забывать и о противопоказаниях. Большое количество ягоды может быть опасно для людей с низким давлением, язвами и гастритом. Кондратенко посоветовала не есть в день больше одного-двух стаканов вишни.