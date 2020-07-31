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Путин предложил вручать новую конституцию при выдаче паспорта

Дарить основной закон глава государства призывает юным россиянам и тем, кто получает гражданство РФ.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Президент РФ Владимир Путин предложил вручать новое издание конституции при выдаче российских паспортов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Правительству РФ: рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, — говорится в перечне.

Доклад по итогам выполнения поручения кабмин должен представить главе государства до 1 октября 2020 года.

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Пресс-секретарь президента России указал, что члены рабочей группы не жалели ни сил, ни времени.

Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции России. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом.

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