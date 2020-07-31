ФСБ показала видео задержания экстремистов в Волгоградской области

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В Волгоградской области ФСБ России накрыла ячейку экстремистской организации "Таблиги джамаат"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Всего было задержано шесть человек, включая организатора. В ходе обысков у них была найдена запрещённая в России экстремистская литература, а также документы, подтверждающие их причастность к организации. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
ФСБ накрыла ячейку ИГИЛ под Ростовом, главарь ликвидирован — видеоВ террористическую группу входили россияне и граждане одной из среднеазиатских стран.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали выходцев одной из среднеазиатских республик, являющихся сторонниками ИГИЛ*, которые, по данным правоохранителей, готовили нападения на военнослужащих и полицейских.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.