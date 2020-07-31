Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 179 тысяч человек

Победившие инфекцию теперь могут стать донорами и сдать плазму.

116
Post cover

Фото © EPA / TASS

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 179 168 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1260 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Собянин заявил, что уровень заболеваемости CoViD-19 не снизится в Москве в ближайшее время

Надеяться на это не приходится в случае с таким огромным городом, где сотни тысяч приезжих.

Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией.

Напомним, общее число победивших CoViD-19 в мире превысило 10 миллионов человек, при этом почти 700 тысяч человек скончались.

Выбор редакции

Loading...