Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 179 тысяч человек

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 179 168 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1260 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
Собянин заявил, что уровень заболеваемости CoViD-19 не снизится в Москве в ближайшее времяНадеяться на это не приходится в случае с таким огромным городом, где сотни тысяч приезжих.
Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией.
Напомним, общее число победивших CoViD-19 в мире превысило 10 миллионов человек, при этом почти 700 тысяч человек скончались.