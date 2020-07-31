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В Москве магазины оштрафовали на 300 млн рублей за нарушение масочного режима

Кроме того, две торговые точки были полностью закрыты.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

За нарушения масочно-перчаточного режима более шести тысяч торговых предприятий Москвы были оштрафованы на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Проведено много рейдов, и количество предприятий торговли, которым были выписаны протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима, уже превысило шесть тысяч, а общая сумма таких штрафов превысила 300 млн рублей, — сказал он ТАСС.

В московском метро продолжаются рейды по проверке масок

Главная цель таких проверок — обеспечение безопасности пассажиров в общественном транспорте.

Немерюк уточнил, два магазина были полностью закрыты после многочисленных жалоб со стороны покупателей.

Ношение масок и перчаток обязательно для покупателей и сотрудников предприятий торговли с 12 мая. Ограничения продолжаются до сих пор. Соблюдать масочно-перчаточный режим также нужно в транспорте и торговых центрах.

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