В Москве магазины оштрафовали на 300 млн рублей за нарушение масочного режима

За нарушения масочно-перчаточного режима более шести тысяч торговых предприятий Москвы были оштрафованы на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Проведено много рейдов, и количество предприятий торговли, которым были выписаны протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима, уже превысило шесть тысяч, а общая сумма таких штрафов превысила 300 млн рублей, — сказал он ТАСС.

Немерюк уточнил, два магазина были полностью закрыты после многочисленных жалоб со стороны покупателей.

Ношение масок и перчаток обязательно для покупателей и сотрудников предприятий торговли с 12 мая. Ограничения продолжаются до сих пор. Соблюдать масочно-перчаточный режим также нужно в транспорте и торговых центрах.