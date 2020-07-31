Apple объявила о переносе старта продаж новых iPhone

Компания Apple сообщила о переносе старта продаж новой серии iPhone в нынешнем году на несколько недель. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на слова финансового директора Apple Луки Маэстри.

— В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже, — объявил Маэстри на телеконференции.

Маэстри не раскрыл официальную причину этого, однако ясно, что на подобное решение повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Это первый случай в истории, когда корпорация Apple откладывает отправку нового iPhone на рынок.