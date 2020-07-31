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Apple объявила о переносе старта продаж новых iPhone

Виновата, естественно, пандемия коронавируса.

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Фото © Pixabay

Компания Apple сообщила о переносе старта продаж новой серии iPhone в нынешнем году на несколько недель. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на слова финансового директора Apple Луки Маэстри.

В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже, — объявил Маэстри на телеконференции.

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Обновление анонсировано во Всемирный день Emoji.

Маэстри не раскрыл официальную причину этого, однако ясно, что на подобное решение повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Это первый случай в истории, когда корпорация Apple откладывает отправку нового iPhone на рынок.

Ранее Лайф показывал макеты iPhone 12 и рассказывал о главных изменениях.

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