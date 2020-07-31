В Китае официально запустили прямого конкурента ГЛОНАСС

В Китае прошёл запуск глобальной навигационной системы третьего поколения Beidou-3 (BDS-3). Официальная церемония состоялась в Доме народных собраний в Пекине, а о запуске объявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает China Daily.

Отмечается, что запуск стал возможен после того, как все спутники были выведены на нужную орбиту. Последний, 55-й спутник достиг нужной точки 23 июня.

Глобальная навигационная система Beidou должна стать прямым конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Уже в этом году её услуги будут распространены по всему миру. К созданию Beidou Китай приступил 20 лет назад.