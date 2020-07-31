Число погибших в ДТП с маршруткой в Крыму возросло до восьми. В МВД назвали причину

Число погибших в ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовиком в Крыму возросло до восьми. Тем временем в МВД назвали предварительную причину аварии.

— Предварительно, [водитель] уснул за рулём, допустил столкновение с впереди идущим грузовиком, — цитирует РИА "Новости" пресс-службу ведомства.

По информации Лайфа, всего в маршрутке находилось 15 пассажиров, выживших везут в больницу. В то же время МВД сообщает о четырёх пострадавших.