Число погибших в ДТП с маршруткой в Крыму возросло до восьми. В МВД назвали причину

Число погибших в ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовиком в Крыму возросло до восьми. Тем временем в МВД назвали предварительную причину аварии.
— Предварительно, [водитель] уснул за рулём, допустил столкновение с впереди идущим грузовиком, — цитирует РИА "Новости" пресс-службу ведомства.
По информации Лайфа, всего в маршрутке находилось 15 пассажиров, выживших везут в больницу. В то же время МВД сообщает о четырёх пострадавших.
Лайф публикует фото с места страшного ДТП в Крыму, где погибло семь человекСтавший участником аварии микроавтобус направлялся из Краснодара в Севастополь.
Напомним, ДТП произошло на 168-м километре трассы "Таврида". Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь.