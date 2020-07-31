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Число погибших в ДТП с маршруткой в Крыму возросло до восьми. В МВД назвали причину

Всего в микроавтобусе, двигавшемся по маршруту Краснодар — Севастополь, находилось 15 пассажиров.

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Число погибших в ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовиком в Крыму возросло до восьми. Тем временем в МВД назвали предварительную причину аварии.

Предварительно, [водитель] уснул за рулём, допустил столкновение с впереди идущим грузовиком, — цитирует РИА "Новости" пресс-службу ведомства.

По информации Лайфа, всего в маршрутке находилось 15 пассажиров, выживших везут в больницу. В то же время МВД сообщает о четырёх пострадавших.

Лайф публикует фото с места страшного ДТП в Крыму, где погибло семь человек

Ставший участником аварии микроавтобус направлялся из Краснодара в Севастополь.

Напомним, ДТП произошло на 168-м километре трассы "Таврида". Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь.

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