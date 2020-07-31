Роспотребнадзор рекомендовал туристам отказаться от хостелов за рубежом

Перед посещением иностранного государства лучше ознакомиться с царящей там эпидемиологической обстановкой и отказаться от проживания в хостелах. Соответствующие рекомендации для туристов в связи с распространением коронавирусной инфекции подготовил Роспотребнадзор, сообщает РИА "Новости".
Кроме того, специалисты рекомендовали сократить сроки бронирования и заказать билеты и жильё за несколько дней до вылета.
Также в Роспотребнадзоре посоветовали не арендовать частные дома, а заселиться в гостиницу.
Россиян предупредили о сложностях при поездках в Турцию. Лучше расширять страховкуРанее авиакомпания S7 открыла продажу билетов на рейсы в Даламан и Анталью.
Ранее российским туристам порекомендовали бронировать номера без кондиционеров.