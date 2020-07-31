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Роспотребнадзор рекомендовал туристам отказаться от хостелов за рубежом

Также специалисты рассказали, когда лучше бронировать жильё.

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Фото © Pixabay

Перед посещением иностранного государства лучше ознакомиться с царящей там эпидемиологической обстановкой и отказаться от проживания в хостелах. Соответствующие рекомендации для туристов в связи с распространением коронавирусной инфекции подготовил Роспотребнадзор, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, специалисты рекомендовали сократить сроки бронирования и заказать билеты и жильё за несколько дней до вылета.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали не арендовать частные дома, а заселиться в гостиницу.

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