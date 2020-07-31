"Колоссальная огневая мощь". В Польше высоко оценили российскую противотанковую пушку "Спрут"

Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", которой заинтересовалась Индия, способна эффективно противостоять боевой технике возможного противника. Об этом говорится в материале польского издания Defence24.

Автор публикации отмечает, что пушка имеет небольшую массу, компактные размеры и при этом "колоссальную огневую мощь". Кроме того, "Спрут" очень эффективен на пересечённой горной местности.

Эксперты советуют армии Индии всерьёз обдумать приобретение этой техники для борьбы с Китаем в Восточном Ладакхе. Ранее газета Economic Times сообщила, что индийское правительство одобрило покупку лёгких танков за рубежом. Среди потенциальных приобретений рассматривается и "Спрут".

По мнению автора статьи, эта пушка отлично подойдёт, чтобы справиться с китайским танком Тип-15, использующимся в горном конфликте с Индией, который обострился в начале мая. Напряжённость в регионе сохраняется и по сей день.