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"Абсолютно беззащитна". В Дании рассказали о слабости НАТО перед супероружием России

По мнению журналиста, РФ способна поменять баланс сил в Арктике.

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Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото © Kremlin.ru

НАТО ничего не сможет противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике. Об этом сказано в статье датской газеты Berlingske.

Автор публикации Эмиль Роттбелль отмечает, что американская авиабаза Туле в Гренландии "абсолютно беззащитна" перед ракетными комплексами "Кинжал". Журналист считает, что с помощью их скорости, точности и радиуса действия Россия способна поменять в регионе баланс сил.

Также Роттбелль приводит мнение датского капитан-лейтенанта Андерса Нильсена, который заявил, что США нужно срочно найти ответ "Кинжалу".

У Вашингтона появились новые задачи в Гренландии, — цитирует издание военнослужащего.

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Они назвали боевую машину беспрецедентным смертельным оружием.

По словам автора статьи, Запад может встревожить Россию своими действиями и вызвать ответную реакцию. Например, если США действительно станут посылать военные корабли на Северный морской путь.

Ранее Лайф сообщал, что в порт Одессы вошло пять кораблей НАТО.

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