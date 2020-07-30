"Абсолютно беззащитна". В Дании рассказали о слабости НАТО перед супероружием России

НАТО ничего не сможет противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике. Об этом сказано в статье датской газеты Berlingske.

Автор публикации Эмиль Роттбелль отмечает, что американская авиабаза Туле в Гренландии "абсолютно беззащитна" перед ракетными комплексами "Кинжал". Журналист считает, что с помощью их скорости, точности и радиуса действия Россия способна поменять в регионе баланс сил.

Также Роттбелль приводит мнение датского капитан-лейтенанта Андерса Нильсена, который заявил, что США нужно срочно найти ответ "Кинжалу".

— У Вашингтона появились новые задачи в Гренландии, — цитирует издание военнослужащего.

По словам автора статьи, Запад может встревожить Россию своими действиями и вызвать ответную реакцию. Например, если США действительно станут посылать военные корабли на Северный морской путь.