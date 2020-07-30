В Дагестане задержали и.о. главы района по подозрению в мошенничестве на 200 миллионов

В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группировки, ущерб от действий которой составил 200 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Ранее пресс-служба СУ СКР по Дагестану, не называя имени подозреваемого, сообщила, что он создал преступную группу, которая действовал с 2018 года по июнь 2020-го. По версии следствия, злоумышленники занимались мошенничеством и незаконной продажей земельных участков.

— После завершения обысков и опросов и.о. главы Дербентского района был задержан. В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения, — заявил собеседник агентства.

Также отмечается, что число задержанных может возрасти.