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В Дагестане задержали и.о. главы района по подозрению в мошенничестве на 200 миллионов

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группировки, ущерб от действий которой составил 200 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Ранее пресс-служба СУ СКР по Дагестану, не называя имени подозреваемого, сообщила, что он создал преступную группу, которая действовал с 2018 года по июнь 2020-го. По версии следствия, злоумышленники занимались мошенничеством и незаконной продажей земельных участков.

После завершения обысков и опросов и.о. главы Дербентского района был задержан. В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения, — заявил собеседник агентства.

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По версии следствия, он недобросовестно выполнил свои обязанности при приёмке работ по строительству аквапарка.

Также отмечается, что число задержанных может возрасти.

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