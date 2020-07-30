Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Украина хочет побороться за проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года

Соревнования могут пройти в Карпатах.

60

Фото © Pixabay

Украина планирует принять участие в конкурсе на проведение летних Олимпийских игр 2028 года или зимних Игр 2030 года. Об этом сообщается на сайте офиса президента страны.

По словам руководителя офиса президента Андрея Ермака, сейчас совместно с Национальным олимпийским комитетом (НОК) прорабатывается вопрос приезда в страну главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Не исключено, что в случае победы Украины на конкурсе соревнования пройдут в Карпатах на территории кластера, который планируется разместить в горном массиве Боржава.

Глава МОК заявил, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

По его словам, такой вариант рассматривается для обеспечения безопасности в условиях пандемии.

Стоит отметить, что в 2017 году МОК утвердил столицей летних Олимпийских игр 2028 года Лос-Анджелес. Место проведения Игр-2030 ещё не определено.

Ранее Лайф сообщал, что около трети японцев высказались за отмену Олимпиады в Токио.

Выбор редакции

Loading...