PayPal отменил внутренние переводы по России

Платёжный сервис PayPal прекратил внутренние переводы по России с 31 июля. С сегодняшнего дня будут доступны лишь международные платежи.

Это решение компания приняла в начале месяца из-за изменений в законе "О национальной платёжной системе", согласно которым операторы оборота электронных денег не имеют права передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

По словам аналитика "Фабрики инвестиционных идей" БКС Егора Дахтлера, отказ от платежей внутри России практически не скажется на финансовых результатах компании, так как доля прибыли по этим операциям составляла всего 4%.

— На рынке переводов это вряд ли скажется существенно, пользователи перейдут к конкурентам. Полагаю, что в целом значительных неудобств граждане не испытают, — приводит слова эксперта РИА "Новости".