На Сахалине бывшего чиновника обвинили в халатности на семь миллионов

В Сахалинской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении бывшего первого заместителя министра имущественных и земельных отношений региона. Об этом сообщается на сайте областного СУ СКР.

По данным следствия, с марта по апрель 2018 года чиновник, находясь на должности исполняющего обязанности министра, ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по приёмке работ у двух компаний, занимавшихся техническим обслуживанием многофункционального водно-спортивного центра.

— Таким образом, действиями подозреваемого многофункциональному центру причинён ущерб на сумму более семи миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Расследование дела продолжается.