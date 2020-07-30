На Сахалине бывшего чиновника обвинили в халатности на семь миллионов

В Сахалинской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении бывшего первого заместителя министра имущественных и земельных отношений региона. Об этом сообщается на сайте областного СУ СКР.
По данным следствия, с марта по апрель 2018 года чиновник, находясь на должности исполняющего обязанности министра, ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по приёмке работ у двух компаний, занимавшихся техническим обслуживанием многофункционального водно-спортивного центра.
— Таким образом, действиями подозреваемого многофункциональному центру причинён ущерб на сумму более семи миллионов рублей, — говорится в сообщении.
Петербургского депутата задержали по подозрению в получении взяток на 15 миллионовВ деле фигурирует также помощник народного избранника.
Расследование дела продолжается.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали депутата местного Законодательного собрания.