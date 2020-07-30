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На Сахалине бывшего чиновника обвинили в халатности на семь миллионов

По версии следствия, он недобросовестно выполнил свои обязанности при приёмке работ по строительству аквапарка.

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Фото © Pixabay

В Сахалинской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении бывшего первого заместителя министра имущественных и земельных отношений региона. Об этом сообщается на сайте областного СУ СКР.

По данным следствия, с марта по апрель 2018 года чиновник, находясь на должности исполняющего обязанности министра, ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по приёмке работ у двух компаний, занимавшихся техническим обслуживанием многофункционального водно-спортивного центра.

Таким образом, действиями подозреваемого многофункциональному центру причинён ущерб на сумму более семи миллионов рублей, — говорится в сообщении.

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В деле фигурирует также помощник народного избранника.

Расследование дела продолжается.

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