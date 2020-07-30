Петербургского депутата задержали по подозрению в получении взяток на 15 миллионов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля. Он подозревается в получении взяток на общую сумму около 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 15 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

За это Коваль, пользуясь служебным положением, якобы способствовал заключению между рядом коммерческих организаций и правительством госконтрактов, вследствие чего эти компании получали бюджетные средства. Именно из них, по мнению следователей, депутату и давали взятки. Отмечается, что их размер, как правило, составлял 20% от выделенной из бюджета суммы.

В Следственном комитете добавили, что сперва при получении очередной взятки с поличным был задержан помощник депутата, а следом правоохранители задержали и самого Коваля. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения.