ВФЛА пригрозили исключить из World Athletics в случае невыплаты штрафа до 15 августа

Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) рекомендует конгрессу организации полностью исключить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в том случае, если российская сторона не выплатит $6,31 млн до 15 августа. Это решение было принято сегодня на заседании World Athletics.
— Совет World Athletics принял решение рекомендовать созвать внеочередной конгресс с целью голосования по вопросу исключения ВФЛА из World Athletics, но приостановить выполнение этого решения до 15 августа, — сообщил по итогам совещания глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА, норвежец Руне Андерсен.
Избран новый президент ВФЛАИм стал Евгений Юрченко, который был единственным кандидатом на эту должность.
ВФЛА должна выплатить $5 млн за причастность к фальсификации документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Поскольку платёж не был проведён в срок до 1 июля, организация обязана возместить международной федерации издержки в размере $1,31 млн.