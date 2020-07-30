ВФЛА пригрозили исключить из World Athletics в случае невыплаты штрафа до 15 августа

Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) рекомендует конгрессу организации полностью исключить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в том случае, если российская сторона не выплатит $6,31 млн до 15 августа. Это решение было принято сегодня на заседании World Athletics.

— Совет World Athletics принял решение рекомендовать созвать внеочередной конгресс с целью голосования по вопросу исключения ВФЛА из World Athletics, но приостановить выполнение этого решения до 15 августа, — сообщил по итогам совещания глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА, норвежец Руне Андерсен.