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ВФЛА пригрозили исключить из World Athletics в случае невыплаты штрафа до 15 августа

Российскую сторону обязали перечислить $5 млн и издержки в $1,31 млн.

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Фото © Pixabay

Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) рекомендует конгрессу организации полностью исключить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в том случае, если российская сторона не выплатит $6,31 млн до 15 августа. Это решение было принято сегодня на заседании World Athletics.

Совет World Athletics принял решение рекомендовать созвать внеочередной конгресс с целью голосования по вопросу исключения ВФЛА из World Athletics, но приостановить выполнение этого решения до 15 августа, — сообщил по итогам совещания глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА, норвежец Руне Андерсен.

Избран новый президент ВФЛА

Им стал Евгений Юрченко, который был единственным кандидатом на эту должность.

ВФЛА должна выплатить $5 млн за причастность к фальсификации документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Поскольку платёж не был проведён в срок до 1 июля, организация обязана возместить международной федерации издержки в размере $1,31 млн.

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