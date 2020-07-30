Памятник музыканту Башлачёву в Петербурге может появиться только в следующем году

Памятник поэту и музыканту Александру Башлачёву могут не успеть поставить в честь 60-летия со дня его рождения — в 2020 году. Об этом газете "Петербургский дневник" сообщила автор скульптуры Мария Иванова-Очерет.

Предполагалось, что памятник на набережной Невы на фоне железнодорожного Финляндского моста появится уже осенью, однако из-за пандемии процесс затягивается.

— Если бы всё сложилось благополучно — и финансовые, и бюрократические вопросы, то могли бы поставить его в этом году поздней осенью. Однако сейчас думаем, что сделаем это в течение ближайшего года, в 2021 году всё должно быть закончено, — отметила Иванова-Очерет.

Она также добавила, что продолжается сбор средств на отливку скульптуры в бронзе. Стоимость литья составляет от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Уже удалось собрать более 240 000 рублей.

Александр Башлачёв — советский рок-музыкант, поэт, бард, автор-исполнитель. Он прославился как один из наиболее известных представителей советского андеграунда, входил в Ленинградский рок-клуб. За свою жизнь написал чуть более 100 стихотворений, создав наиболее известные свои произведения в течение двух лет.