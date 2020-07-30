На Камчатке завершился приём документов от кандидатов в губернаторы

На Камчатке завершился срок приёма документов от кандидатов в губернаторы региона. В том числе они должны были предоставить собранные подписи. Документы в краевой избирком для участия в выборах главы региона 13 сентября подали восемь человек.

Самовыдвиженцы должны были предоставить около пяти тысяч подписей сторонников среди жителей региона. Есть ещё муниципальный фильтр, обязательный для всех кандидатов. Нужно предоставить не менее 58 подписей депутатов всех уровней, включая сельские поселения. А также не менее 25 подписей от депутатов городского и районного уровней из 11 муниципалитетов.

— На самом деле здесь вопрос касается процедуры прохождения муниципального фильтра, и есть особенность для Камчатки, что там ограниченное количество депутатов, готовых отдать голос, которые находятся непосредственно на территории Камчатки. Грубо говоря, их банально не хватает. И большое количество выдвиженцев, которые подают документы на это место, начинают растаскивать голоса муниципального фильтра друг у друга, — сказал Лайфу сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.

Он предположил, что врио губернатора края Владимир Солодов (самовыдвиженец) и Валерий Быков (КПРФ) попадут в финальный список кандидатов. Малахов сомневается, что более половины поданных претендентами документов пройдут муниципальный фильтр.