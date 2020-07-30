В ЦИК заверили, что при выдвижении у будущих депутатов Госдумы не было двойного гражданства

Ни у кого из депутатов Госдумы седьмого созыва не было второго гражданства на момент их регистрации, которая проходила в 2016 году. В противном случае их бы не смогли зарегистрировать кандидатами. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

В интервью РИА "Новости" он уточнил, что Центральная избирательная комиссия имеет полномочия узнавать данные о гражданстве будущих парламентариев только лишь на момент их выдвижения. В другой период времени сделать это невозможно.