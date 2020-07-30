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В ЦИК заверили, что при выдвижении у будущих депутатов Госдумы не было двойного гражданства

Появилось ли оно позже, там проверить не могут. Нет полномочий.

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Фото © Государственная дума

Ни у кого из депутатов Госдумы седьмого созыва не было второго гражданства на момент их регистрации, которая проходила в 2016 году. В противном случае их бы не смогли зарегистрировать кандидатами. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

В интервью РИА "Новости" он уточнил, что Центральная избирательная комиссия имеет полномочия узнавать данные о гражданстве будущих парламентариев только лишь на момент их выдвижения. В другой период времени сделать это невозможно.

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В партии это подтвердили, но от комментариев отказались.

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить депутатов на наличие у них двойного гражданства или вида на жительство в других странах. Поводом для этого послужило обращение депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.

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