Пуля пролетела 2 км. В Северной Осетии охотник случайно прострелил голову восьмилетнему ребёнку

Охотник из станицы Змейской в Северной Осетии случайно ранил восьмилетнего ребёнка из ружья. По данным телеканала "360", несчастный случай произошёл 26 июля.
Мужчина вышел в поле и начал пристреливать купленное недавно оружие. В это время на окраине соседнего села Эльхотово играла группа детей. Когда охотник выстрелил, пуля пролетела два километра и попала в голову одного из мальчиков. Раненого ребёнка экстренно госпитализировали. Спустя два дня его состояние удалось стабилизировать. Для дальнейшего лечения мальчика спецбортом доставят в Москву в Институт нейрохирургии им. Бурденко.
Житель Забайкалья выстрелил в 9-летнего мальчика за игру на внедорожникеРебёнок находится в больнице с проникающим пулевым ранением грудной клетки.
Все расходы на лечение ребёнка взяло на себя руководство республики. В отношении охотника возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
А житель Кабардино-Балкарии ранее подстрелил из карабина девочку, пытаясь разогнать собак.