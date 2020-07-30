Пуля пролетела 2 км. В Северной Осетии охотник случайно прострелил голову восьмилетнему ребёнку

Мужчина вышел в поле и начал пристреливать купленное недавно оружие. В это время на окраине соседнего села Эльхотово играла группа детей. Когда охотник выстрелил, пуля пролетела два километра и попала в голову одного из мальчиков. Раненого ребёнка экстренно госпитализировали. Спустя два дня его состояние удалось стабилизировать. Для дальнейшего лечения мальчика спецбортом доставят в Москву в Институт нейрохирургии им. Бурденко.