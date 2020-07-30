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Энтузиаст из России быстро собрал на Kickstarter $400 тысяч на "тамагочи для хакеров" — видео

Устройство представляет собой универсальный инструмент для взлома.

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Руководитель сообщества для техноэнтузиастов Neuron Hackspace Павел Жовнер разработал с друзьями проект карманного мультиинструмента Flipper Zero, который представляет собой, судя по описанию, универсальный инструмент для взлома. Он запустил кампанию на сайте Kickstarter. Кампания собрала за несколько часов уже более $400 тысяч.

Устройство выполнено в формате тамагочи: внутри него "живёт кибердельфин", которого нужно кормить и улучшать — с помощью взломов новых устройств. Если его долго не кормить, питомец будет обращаться к владельцу. Согласно описанию, с помощью Flipper Zero можно управлять домофонами, телевизорами, гаражными воротами, кондиционерами и другими электронными устройствами. Также оно может служить U2F-ключом для авторизации в таких сервисах, как Twitter, Google и Facebook.

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Уязвимость устройства невозможно устранить на программном уровне.

Кампания продлится до 29 августа, предварительные отгрузки Flipper Zero покупателям обещают начать в феврале 2021 года.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему не надо болтать лишнее рядом с умными устройствами. Он посоветовал обновлять ПО смартфона и не устанавливать сомнительные приложения. Распознать взломанное устройство можно по более быстрой разрядке и возросшему расходованию интернет-трафика.

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