Виноват космос. Астролог нашёл объяснение всплеску домашнего насилия в конце июля

Всплеск домашнего насилия в конце июля обусловлен космической грозой, которая началась после 22 июля и будет продолжаться до 12 августа. Об этом Лайфу заявил астролог Александр Зараев. По его словам, из-за этого у многих людей происходят внезапные вспышки гнева.

— Здесь идёт такое деструктивное дисгармоничное воздействие внешних факторов, и человек становится зомбированным, то есть у него сознание меняется, потому что меняется энергетика. Эта озлобленная дисгармоничная энергия может выплёскиваться, — объяснил Зараев.

По его мнению, из-за этого люди могут совершать преступления и иначе нарушать правила общества. Также одной из причин он называл накопленную энергию великого противостояния Сатурна, Юпитера и Плутона, которое в последний раз, по данным астролога, было почти три тысячи лет назад.

— Люди к этим энергиям не адаптированы. То, что христиане называют "бес попутал", — это следствие негативного планетарного резонанса. В первую очередь подвержены люди знаков Рака и Козерога. Рак — это семья и отношения в интимном близком кругу, а Козерог — это социальные группы и государственная политика, — пояснил Зараев.