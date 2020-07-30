Виноват космос. Астролог нашёл объяснение всплеску домашнего насилия в конце июля

Всплеск домашнего насилия в конце июля обусловлен космической грозой, которая началась после 22 июля и будет продолжаться до 12 августа. Об этом Лайфу заявил астролог Александр Зараев. По его словам, из-за этого у многих людей происходят внезапные вспышки гнева.
— Здесь идёт такое деструктивное дисгармоничное воздействие внешних факторов, и человек становится зомбированным, то есть у него сознание меняется, потому что меняется энергетика. Эта озлобленная дисгармоничная энергия может выплёскиваться, — объяснил Зараев.
По его мнению, из-за этого люди могут совершать преступления и иначе нарушать правила общества. Также одной из причин он называл накопленную энергию великого противостояния Сатурна, Юпитера и Плутона, которое в последний раз, по данным астролога, было почти три тысячи лет назад.
Смерть, "достойная" рэпера. Что известно об Энди Картрайте, которого в Питере расчленила женаНедавно в одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружили тело популярного рэпера, запакованное по частям в пакеты. Полиция сразу же арестовала жену музыканта, которая и не скрывала своей причастности.
— Люди к этим энергиям не адаптированы. То, что христиане называют "бес попутал", — это следствие негативного планетарного резонанса. В первую очередь подвержены люди знаков Рака и Козерога. Рак — это семья и отношения в интимном близком кругу, а Козерог — это социальные группы и государственная политика, — пояснил Зараев.
Напомним, несколько дней назад петербуржец топором расчленил жену и выбросил туловище из окна квартиры, накануне житель Башкирии из ревности зарезал жену на глазах у двоих детей, а сегодня полиция Санкт-Петербурга обнаружила расчленённое тело рэпера Энди Картрайта, избавиться от которого пыталась его супруга.