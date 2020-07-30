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Вильфанд призвал "не хоронить лето" и рассказал о "красном" августе на половине территории России

При этом метеоролог отметил, что температура в последний месяц лета будет "нервной", как и в июле.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на половине территории России в августе ожидается температура выше нормы.

На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы, — приводит его слова РИА "Новости".

Метеоролог уточнил, что эта территория будет закрашена красным цветом из-за ожидаемой жаркой погоды. Речь идёт о европейской части России, Северо-Западном, Приволжском федеральных округах, а также западе Якутии.

Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается "опасное солнце"

Он отметил, что в этот период не стоит долго находиться на солнце, чтобы не получить ожоги кожи и солнечный удар.

А вот юг Сибирского федерального округа, а точнее Иркутская область и Тува, окрашены розовым цветом. Здесь ожидается температурная норма, но на положительном фоне.

Синоптик добавил, что температура в последний месяц лета будет "нервной", как и в июле, со значительными перепадами.

Что касается Москвы, то начало августа принесёт в столицу похолодание. Столбики термометров покажут температуру на три градуса ниже нормы.

В понедельник уже близко к норме, а там уже всё: будет 21–26 градусов во вторник, а в среду ещё повысится температура. И она будет уже выше нормы на пару градусов, — сказал в беседе с ТАСС Вильфанд и добавил, что "лето не нужно пока хоронить".

Ранее Лайф сообщал о регионе с первыми заморозками, которые ожидаются уже в начале августа.

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