Вильфанд призвал "не хоронить лето" и рассказал о "красном" августе на половине территории России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на половине территории России в августе ожидается температура выше нормы.

— На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы, — приводит его слова РИА "Новости".

Метеоролог уточнил, что эта территория будет закрашена красным цветом из-за ожидаемой жаркой погоды. Речь идёт о европейской части России, Северо-Западном, Приволжском федеральных округах, а также западе Якутии.

А вот юг Сибирского федерального округа, а точнее Иркутская область и Тува, окрашены розовым цветом. Здесь ожидается температурная норма, но на положительном фоне.

Синоптик добавил, что температура в последний месяц лета будет "нервной", как и в июле, со значительными перепадами.

Что касается Москвы, то начало августа принесёт в столицу похолодание. Столбики термометров покажут температуру на три градуса ниже нормы.

— В понедельник уже близко к норме, а там уже всё: будет 21–26 градусов во вторник, а в среду ещё повысится температура. И она будет уже выше нормы на пару градусов, — сказал в беседе с ТАСС Вильфанд и добавил, что "лето не нужно пока хоронить".