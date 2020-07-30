Вильфанд призвал "не хоронить лето" и рассказал о "красном" августе на половине территории России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на половине территории России в августе ожидается температура выше нормы.
— На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы, — приводит его слова РИА "Новости".
Метеоролог уточнил, что эта территория будет закрашена красным цветом из-за ожидаемой жаркой погоды. Речь идёт о европейской части России, Северо-Западном, Приволжском федеральных округах, а также западе Якутии.
Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается "опасное солнце"Он отметил, что в этот период не стоит долго находиться на солнце, чтобы не получить ожоги кожи и солнечный удар.
А вот юг Сибирского федерального округа, а точнее Иркутская область и Тува, окрашены розовым цветом. Здесь ожидается температурная норма, но на положительном фоне.
Синоптик добавил, что температура в последний месяц лета будет "нервной", как и в июле, со значительными перепадами.
Что касается Москвы, то начало августа принесёт в столицу похолодание. Столбики термометров покажут температуру на три градуса ниже нормы.
— В понедельник уже близко к норме, а там уже всё: будет 21–26 градусов во вторник, а в среду ещё повысится температура. И она будет уже выше нормы на пару градусов, — сказал в беседе с ТАСС Вильфанд и добавил, что "лето не нужно пока хоронить".
Ранее Лайф сообщал о регионе с первыми заморозками, которые ожидаются уже в начале августа.