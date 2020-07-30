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В США умерла первая собака, болевшая коронавирусом

Также у Бадди было онкологическое заболевание.

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Фото © Pixabay

Немецкая овчарка по кличке Бадди умерла в США после заражения коронавирусной инфекцией. Она стала первой собакой — жертвой пандемии, сообщает National Geographic.

В середине апреля у семилетнего Бадди появились трудности с дыханием. Спустя полтора месяца сотрудники Минсельхоза США выявили у него CoViD-19.

Согласно документам, у собаки также было онкологическое заболевание. На данный момент неясно, оно стало причиной ослабления иммунитета и последующего заражения или же наоборот. Ветеринары не исключают и случайного совпадения двух болезней.

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Оказывается, собакам помощь ветеринаров требуется чаще, чем кошкам.

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