В США умерла первая собака, болевшая коронавирусом

Немецкая овчарка по кличке Бадди умерла в США после заражения коронавирусной инфекцией. Она стала первой собакой — жертвой пандемии, сообщает National Geographic.

В середине апреля у семилетнего Бадди появились трудности с дыханием. Спустя полтора месяца сотрудники Минсельхоза США выявили у него CoViD-19.

Согласно документам, у собаки также было онкологическое заболевание. На данный момент неясно, оно стало причиной ослабления иммунитета и последующего заражения или же наоборот. Ветеринары не исключают и случайного совпадения двух болезней.