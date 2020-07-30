Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарной помощи Донбассу

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за поставок гуманитарной помощи в Донбасс. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По мнению Киева, 30 июля РФ "осуществила очередное незаконное перемещение" на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган и закрытые украинские Изварино и Успенку.
Напомним, что Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За шесть лет было перевезено более 84 тысяч тонн груза.
Делегацию Украины в контактной группе по Донбассу возглавил первый экс-президентПолитик пообещал сделать всё возможное для достижения мира.
Ранее Россия вернула Украине ноту протеста по поводу парада ВМФ в Севастополе.