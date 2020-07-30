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Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарной помощи Донбассу

Это уже вторая нота со стороны Киева за последние дни.

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Архивное фото © EPA / DAVE MUSTAINE

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за поставок гуманитарной помощи в Донбасс. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению Киева, 30 июля РФ "осуществила очередное незаконное перемещение" на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган и закрытые украинские Изварино и Успенку.

Напомним, что Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За шесть лет было перевезено более 84 тысяч тонн груза.

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