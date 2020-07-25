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В порт Одессы вошло пять кораблей НАТО

Испанские, румынские и турецкие моряки готовятся к международным учениям.

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Фото © Facebook / ВМС Украины

В порт Одессы зашло пять кораблей постоянной группы НАТО SNMG2 в рамках международных военных учений "Си Бриз — 2020". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Фото © Facebook / ВМС Украины

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Отмечается, что среди кораблей фрегаты Королевских ВМС Испании Alvaro De Bazan, МС Румынии REGINA MARIA и ВМС Турции Yildirim. В ВМС Украины также добавили, что в связи с ситуацией с распространением коронавируса не планируется посещение суден жителями и гостями города.

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