В порт Одессы вошло пять кораблей НАТО

В порт Одессы зашло пять кораблей постоянной группы НАТО SNMG2 в рамках международных военных учений "Си Бриз — 2020". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Отмечается, что среди кораблей фрегаты Королевских ВМС Испании Alvaro De Bazan, МС Румынии REGINA MARIA и ВМС Турции Yildirim. В ВМС Украины также добавили, что в связи с ситуацией с распространением коронавируса не планируется посещение суден жителями и гостями города.