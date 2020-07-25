"Так дело не пойдёт". Кадыров раскритиковал бой Емельяненко и Исмаилова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что словесная перепалка Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова в соцсетях выглядела куда более устрашающе, чем то, что они показали на ринге во время боя в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.

— Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в "Инстаграме" оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдёт! Здесь не обойтись без матча-реванша, главными условиями которого должны быть предбоевой инстаграм-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки, — говорится в сообщении на странице Кадырова в соцсети "ВКонтакте".