"Так дело не пойдёт". Кадыров раскритиковал бой Емельяненко и Исмаилова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что словесная перепалка Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова в соцсетях выглядела куда более устрашающе, чем то, что они показали на ринге во время боя в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
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— Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в "Инстаграме" оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдёт! Здесь не обойтись без матча-реванша, главными условиями которого должны быть предбоевой инстаграм-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки, — говорится в сообщении на странице Кадырова в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, 24 июля Емельяненко-младший техническим нокаутом в третьем раунде проиграл восьмой бой в карьере. На его счету также 28 побед и одна ничья. Спортсмен во время поединка повредил ногу, у него сломан нос. В активе Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья.