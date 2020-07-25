Ушёл из жизни один из основателей Fleetwood — Mac Питер Грин

Скончался один из основателей всемирно известной британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин. Музыканту было 73 года. Печальную новость сообщило агентство PA со ссылкой на адвокатов семьи гитариста.

— С большой грустью семья Питера Грина сообщает о том, что он умер в эти выходные, это произошло мирно, во сне , — говорится в заявлении.

Питер Грин основал рок-группу Fleetwood Mac вместе с барабанщиком Миком Флитвудом в 1967 году. В 1971 году Грин покинул коллектив окончательно из-за проблем с психикой. В середине 1970-х гитарист прошёл электросудорожную терапию от шизофрении. В 1990-е годы он создал собственный проект Peter Green Splinter Group, который просуществовал до 2004 года. В 1998 году Грин был включён в Зал славы рок-н-ролла вместе ещё с семью музыкантами Fleetwood Mac.