Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Семь человек погибли и восемь пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Крыму

Авария произошла на трассе "Таврида" в районе города Белогорска.

1536

Фото © Pixabay

Семь человек погибли и восемь пострадали в ДТП с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса в Крыму.

Как стало известно Лайфу, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 5:09. Инцидент произошёл в районе города Белогорска на 168-м километре трассы "Таврида".

Число жертв ДТП под Волгоградом увеличилось до восьми

На месте продолжает работу следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших.

Детей среди погибших нет. Изначально СМИ сообщили, что среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Эта информация не подтвердилась.

Выбор редакции

Loading...