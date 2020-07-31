Семь человек погибли и восемь пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Крыму

Семь человек погибли и восемь пострадали в ДТП с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса в Крыму.
Как стало известно Лайфу, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 5:09. Инцидент произошёл в районе города Белогорска на 168-м километре трассы "Таврида".
Число жертв ДТП под Волгоградом увеличилось до восьмиНа месте продолжает работу следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших.
Детей среди погибших нет. Изначально СМИ сообщили, что среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Эта информация не подтвердилась.