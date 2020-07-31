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Лайф публикует фото с места страшного ДТП в Крыму, где погибло семь человек

Ставший участником аварии микроавтобус направлялся из Краснодара в Севастополь.

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Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Крыму, в котором семь человек погибли и восемь пострадали.

На кадрах видно, что микроавтобус сзади въехал в грузовик. По информации Лайфа, он направлялся из Краснодара в Севастополь.

Фото © LIFE

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Пострадавшие с различными травмами госпитализированы.

Напомним, инцидент произошёл сегодня утром на трассе "Таврида" возле города Белогорска.

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