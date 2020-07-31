Лайф публикует фото с места страшного ДТП в Крыму, где погибло семь человек

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Крыму, в котором семь человек погибли и восемь пострадали.
На кадрах видно, что микроавтобус сзади въехал в грузовик. По информации Лайфа, он направлялся из Краснодара в Севастополь.
Фото © LIFE
1 / 3
Смят, как консервная банка. Лайф публикует видео с места смертельного ДТП с минивэном в ТувеПострадавшие с различными травмами госпитализированы.
Напомним, инцидент произошёл сегодня утром на трассе "Таврида" возле города Белогорска.