Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил о готовности идти на компромиссы.

— Миссия одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остаётся, чтобы в Донбассе и на Украине был мир, — заявил он в интервью "РБК-Украина".

Политик отметил, что предпримет все возможности для этого и даже пойдёт на компромиссы, однако такие вещи, как суверенитет, территориальная целостность или потери независимости, не могут являться предметом уступок, так как определены принципами международного права.

Новый глава украинской делегации заявил, что выступает за переход от общих слов к конкретным действиям. На Донбассе должно быть управление, которое принесёт в первую очередь пользу людям, проживающим там, чтобы они почувствовали себя хозяевами своей земли.