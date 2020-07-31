Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела о разливе топлива в Норильске

Норильский городской суд изменил на домашний арест меру пресечения двум из четырёх фигурантов дела о разливе дизельного топлива на местной ТЭЦ-3 — заместителю главного инженера станции Юрию Кузнецову и начальнику цеха Вячеславу Старостину.

Росприроднадзор оценил ущерб от экологической катастрофы в Норильске в 147 млрд рублей Требование о возмещении вреда направлено дочернему предприятию "Норникеля".

Напомним, 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норникелю", произошёл разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту аварии возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.