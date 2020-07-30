Коронавирус победили уже десять миллионов землян

Общее по миру число тех, кто победил коронавирусную инфекцию, превысило 10 миллионов. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.
Бразилия, у которой второе место в мире по распространению коронавируса, открывает воздушные границыДля въезда желающим посетить страну потребуется только медицинская страховка.
Две другие общие цифры выглядят удручающе. Всего по миру на сегодня выявлено уже более 17,1 миллиона человек, столкнувшихся с коронавирусом. Из них скончалось 668 тысяч человек.
В лидерах по количеству граждан с коронавирусом уже давно США. Жертвами пандемии там уже стали более 150 тысяч человек.