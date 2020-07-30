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Коронавирус победили уже десять миллионов землян

Вместе с тем скончалось почти 700 тысяч человек. Это сопоставимо с населением большого города.

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Фото © AP Photo / David J. Phillip

Общее по миру число тех, кто победил коронавирусную инфекцию, превысило 10 миллионов. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Бразилия, у которой второе место в мире по распространению коронавируса, открывает воздушные границы

Для въезда желающим посетить страну потребуется только медицинская страховка.

Две другие общие цифры выглядят удручающе. Всего по миру на сегодня выявлено уже более 17,1 миллиона человек, столкнувшихся с коронавирусом. Из них скончалось 668 тысяч человек.

В лидерах по количеству граждан с коронавирусом уже давно США. Жертвами пандемии там уже стали более 150 тысяч человек.

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