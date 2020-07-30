Коронавирус победили уже десять миллионов землян

Общее по миру число тех, кто победил коронавирусную инфекцию, превысило 10 миллионов. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Две другие общие цифры выглядят удручающе. Всего по миру на сегодня выявлено уже более 17,1 миллиона человек, столкнувшихся с коронавирусом. Из них скончалось 668 тысяч человек.