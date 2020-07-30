В США зафиксировали рекордное падение ВВП

Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном заявлении американского Министерства торговли.

— Снижение ВВП во втором квартале отражает ответные меры на CoViD-19, указания оставаться дома, которые были введены в марте и апреле, были частично сняты в нескольких регионах страны в мае и июне, — говорится в сообщении министерства.

По оценке аналитиков, падение составит 34,7%. Такого обрушения экономики и за столь короткий период в США не фиксировалось даже во время Великой депрессии (1929–1939). Самое сильное годовое снижение ВВП наблюдалось там в 1932 году — на 12,9%.