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В США зафиксировали рекордное падение ВВП

По оценке аналитиков, годовое снижение составит 34,7%.

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Фото © Pixabay

Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном заявлении американского Министерства торговли.

Снижение ВВП во втором квартале отражает ответные меры на CoViD-19, указания оставаться дома, которые были введены в марте и апреле, были частично сняты в нескольких регионах страны в мае и июне, — говорится в сообщении министерства.

По оценке аналитиков, падение составит 34,7%. Такого обрушения экономики и за столь короткий период в США не фиксировалось даже во время Великой депрессии (1929–1939). Самое сильное годовое снижение ВВП наблюдалось там в 1932 году — на 12,9%.

Ранее эксперты предупреждали, что ВВП США сократится почти на 40% из-за пандемии коронавируса. Согласно их прогнозу, уровень безработицы в стране во втором квартале достигнет 14% и выйдет на пиковые значения в 16% в третьем квартале.

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