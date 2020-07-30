Лайфхак от коронавируса. Как сдать анализы на антитела бесплатно и помочь людям?

Не многие знают, что есть вполне законный и благородный способ провести исследование крови по основным показателям не в платной клинике и даже не обращаясь к терапевту.

Сдавать анализы на наличие в организме коронавирусной инфекции стало очень популярным явлением в последние недели. Ещё больше люди хотят узнать, есть ли у них антитела, может, они перенесли инфекцию в скрытой форме. Но вот тут возникает проблема: анализ на антитела в частных клиниках платный. В Москве и некоторых регионах, правда, действуют специальные программы по бесплатному забору крови и определению антител, но:

для этого обязательно нужно иметь московский полис ОМС;

желательно быть прикреплённым к поликлинике. Но многие живущие в столице или Подмосковье сегодня именно этого как раз не имеют. Что же делать?

В нынешний период эпидемии тест на антитела проводят во многих донорских центрах. Например, в Московской областной станции переливания крови и некоторых других. Уточнить эту информацию вы можете перед кроводачей в том учреждении, где собираетесь совершить донацию.

Забор анализов и их получение происходит в два этапа: перед донацией, чтобы понять, всё ли у вас в порядке с состоянием организма в целом и можно ли вам стать донором, и после донации, когда из взятой у вас крови делают анализ на инфекции.

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Примерно через три дня вы узнаете результаты всех анализов, в том числе и на антитела к коронавирусу. Для этого необязательно идти в донорский центр, можно завести на специальном сайте "ЯДонор" личный кабинет, внести код донации, который вы получите после сдачи крови, и все анализы придут в электронном виде. Если у вас всё хорошо, то кровь будет разделена на компоненты и их отправят на обязательный карантин, а затем используют для благого дела.

Но донорство — дело не только благородное, но и ответственное. Если вы знаете, что больны одним из инфекционных заболеваний, типа ВИЧ, гепатиты B и C или сифилис, даже не пытайтесь сдавать кровь, она будет отбракована. Именно поэтому кровь не вливают сразу, а отправляют в холодильник, ведь вирус иммунодефицита человека, находясь в организме может проявлять себя до полугода. Есть и ещё ряд противопоказаний.

Если у вас нет противопоказаний к донорству, то вы смело можете делиться кровью. Но перед донацией нужно выдержать специальную диету: за сутки не есть ряд продуктов, за двое суток не употреблять алкоголь, не принимать обезболивающие и антибиотики и не курить перед донацией. А сама процедура скорее увлекательная, чем страшная.