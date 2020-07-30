Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Собянин заявил, что уровень заболеваемости CoViD-19 не снизится в Москве в ближайшее время

Надеяться на это не приходится в случае с таким огромным городом, где сотни тысяч приезжих.

444
Post cover

Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусом нового типа и находится на минимальном уровне. Градоначальник призвал не надеяться на то, что число случаев заражения CoViD-19 опустится до нуля.

Мы прошли пик и находимся в таком нижнем децле. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем, потому что в Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов, и, конечно, лелеять надежды, что мы уйдём в ноль или на совсем какие-то минимальные значения, вряд ли приходится, — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин полагает, что в ближайшие недели ситуация с коронавирусной инфекцией в столице будет сохраняться на уровне предыдущих месяцев — от 650 до 700 выявленных случаев CoViD-19 за сутки.

Собянин оценил вероятность проведения масштабного Дня города

В этом году мероприятия намечены на 5 сентября.

Ранее Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в столице, но подчеркнул, что запрет на массовые мероприятия сохранится как минимум до конца августа.

Выбор редакции

Loading...