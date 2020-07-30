Собянин заявил, что уровень заболеваемости CoViD-19 не снизится в Москве в ближайшее время

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусом нового типа и находится на минимальном уровне. Градоначальник призвал не надеяться на то, что число случаев заражения CoViD-19 опустится до нуля.
— Мы прошли пик и находимся в таком нижнем децле. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем, потому что в Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов, и, конечно, лелеять надежды, что мы уйдём в ноль или на совсем какие-то минимальные значения, вряд ли приходится, — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Собянин полагает, что в ближайшие недели ситуация с коронавирусной инфекцией в столице будет сохраняться на уровне предыдущих месяцев — от 650 до 700 выявленных случаев CoViD-19 за сутки.
Собянин оценил вероятность проведения масштабного Дня городаВ этом году мероприятия намечены на 5 сентября.
Ранее Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в столице, но подчеркнул, что запрет на массовые мероприятия сохранится как минимум до конца августа.