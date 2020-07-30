Кино — больше не самый дешёвый досуг. Что станет с ценами на билеты в кино после карантина?

Многие ограничения, связанные с карантином, в России уже сняты: можно посещать парки, ходить в рестораны и кафе, пользоваться услугами парикмахерских. Однако те же кинотеатры практически все закрыты. Но, как ожидается, в Москве они заработают уже 1 августа. А за столицей, вероятно, подтянутся и остальные регионы. Мы пообщались с экспертами и узнали, в каком режиме будут работать большие экраны, что на них покажут и, в конце концов, разрешат ли зрителям хрустеть попкорном.

В каких городах посмотреть кино уже можно?

Ещё одно подтверждение пресловутой присказки о том, что Москва не Россия. В ряде регионов кинотеатры работают уже давно. Ещё в мае, например, посещать их разрешили жителям Ленинградской и Сахалинской областей. В июне лампы проекторов зажглись в Севастополе и Курганской области. В июле открылись кинотеатры в Амурской, Магаданской, Ростовской, Костромской, Пензенской и Курской областях, а также в республиках Адыгея, Карелия и Карачаево-Черкесия. В Чукотском автономном округе и Крыму с недавних пор двери кинозалов тоже открыты.

Вот-вот они распахнутся и в Астраханской области. А следом кинотеатры откроются в Москве, Московской и Тверской областях. Про судьбу большого проката в остальных субъектах Российской Федерации информации пока нет.

А есть какие-то общие ограничения для всех?

Разумеется, да. Соответствующие рекомендации Роспотребнадзор выпустил ещё в конце мая. Их аж 28, но мы для примера рассмотрим лишь несколько. Заодно отметим, что с точки зрителя и работника киноцентра они выглядят довольно рационально. Поскольку в первую очередь направлены на обеспечение безопасности и защиты от коронавируса.

1. Мерить температуру тела сотрудников перед и во время рабочей смены. Людей с жаром или другими признаками болезни отправляют домой. 2. Ограничить контакты между сотрудниками. Например, администраторы не должны тусоваться с кассирами, а бармены ни с кем из них. 3. Вход посторонним в служебные помещения запретить. 4. Есть на рабочем месте нельзя. 5. На входах в служебные помещения расставить дезинфицирующие средства. 6. Расставить санитайзеры и в местах общего пользования. В их число входят туалеты, бары, входы, кассовые зоны и т.д. 7. Обеспечить сотрудников запасом одноразовых масок и перчаток.

И как? Работают рекомендации?

Работают, но отчасти. Всё зависит от региона. — У нас страна большая, поэтому всё сложно. У нас нет единой даты открытия кинотеатров. У нас также нет единых требований для открытия кинотеатров. В реальной жизни мы получим 85 дат открытия по стране и 85 стандартов и требований к безопасности, — говорит Олег Березин, генеральный директор "Невафильм" и председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).

К счастью или к сожалению, слова эксперта недалеки от правды. Ведь в Ленинградской области, например, разрешили заполнять кинотеатры не более чем на 50%. При этом без масок посетителей не пускают вообще. А в Республике Адыгея маски не нужны — там просят только заполнять залы не больше чем на половину. Тогда как Чукотский АО, наоборот, игнорирует ограничение на посадку, но требует носить маски.

Жёстче всего ограничения в Ростовской области. Там, во-первых, залы можно заполнять только на 25%. Во-вторых, следят за соблюдением социальной дистанции. В-третьих, нет маски — пошёл вон. В-четвёртых, запрещена работа баров и прочих общепитов на территории кинотеатра. В Карелии, в свою очередь, решили не изобретать велосипед и вооружились рекомендациями Роспотребнадзора.

Олег Березин, к слову, всерьёз их не воспринимает. Хотя бы потому, что они просто рекомендации. Или, если цитировать эксперта дословно, являются "сборником добрых советов" по обслуживанию зрителей кинотеатрами.

— Когда выходит решение о возобновлении работы кинотеатров, то губернатор или главный врач региона дописывает требования от себя, и эти требования все очень разные, — говорит эксперт. Именно поэтому, как он считает, в данный момент нельзя сказать точно, как после карантина будут работать вообще все кинотеатры в России.

Ранее Березин высказывался о рекомендациях Роспотребнадзора более критично. Эксперт считает, что выполнение всех рекомендаций станет экономически невыгодным для кинотеатров. — Парадоксальная ситуация: сейчас дешевле стоять закрытыми, чем открываться вот с этими требованиями, — возмущался эксперт в радиоэфире.

Немного другой позиции придерживается сеть кинотеатров "Каро". В комментарии Лайфу компания не только не критиковала рекомендации Роспотребнадзора, но и высказалась о готовности к их реализации.

— Мы ведём подготовку к открытию с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора, при этом сохраняя комфортные условия для наших зрителей. Часть мер в наших мультиплексах действовала и ранее: мы давно продаём билеты и продукцию кинобара онлайн на официальном сайте "Каро". Также в наших кинотеатрах уже действует система бесконтактного прохода в залы по QR-коду, — гласит комментарий сети кинотеатров.

Если людей будут пускать меньше, значит, билеты станут дороже?

Сложно сказать наверняка. Даже если и да, то такие новости анонсировать кинотеатрам не с руки. Да и в целом председатель АВК считает, что цена на билет в сегодняшнем мире не главный определяющий фактор при принятии решения о походе в кино.

— В первую очередь люди озабочены безопасностью. Для себя, для семьи, для детей, для друзей. Во вторую очередь они озабочены фильмами. Многие ждут громких премьер и большого кино. И только самая маленькая часть, около 5%, озабочена ценой, — говорит Олег Березин.

При этом он отмечает, что ему известно о планах многих кинотеатров на "всякие маркетинговые акции" с всевозможными скидками и бонусами. Также эксперт не сомневается, что в ближайшие полгода "все будут пытаться играть с ценой на билеты".

Судя по всему, "Каро" в числе таких компаний. Общаясь с Лайфом, сеть кинотеатров анонсировала проведение масштабной акции по привлечению зрителей после отмены ограничительных мер.

— Кинотеатры "Каро" в Москве и области готовы к открытию 1 августа. Для информирования зрителей мы запустили федеральную кампанию #идёмвкино, для которой впервые объединились ключевые игроки кино- и медиаиндустрии: киносети, кинопрокатчики, медиахолдинги, а также актёры, режиссёры и продюсеры кино. В рамках кампании запланировано множество активностей: выпуск видеороликов, флешмобы в соцсетях. Уже запущена платформа о единых стандартах безопасности идёмвкино.рф, — рассказали нашему изданию в пресс-службе сети кинотеатров.

В долгосрочной же перспективе он не исключает сильную трансформацию кинопрокатного бизнеса вообще. Кино, по его словам, станет досугом для более узкой аудитории. В качестве примера эксперт приводит рестораны. Дескать, очень мало людей ходят в заведения, чтобы просто утолить голод. Куда чаще рестораны посещают ещё и ради впечатлений, общения, времяпрепровождения с семьёй.

— Мы многие десятилетия жили с мыслью, что кино — это самый дешёвый вид развлечений. Но карантин показал, что всё-таки самый дешёвый досуг — это сидеть на диване и смотреть какой-нибудь бесплатный онлайн-сервис. И кинотеатрам тут спорить бессмысленно, — говорит гендиректор компании "Невафильм".

Вот когда кинотеатры начнут двигаться в сторону более интимного и интеллигентного досуга, тогда, по мнению Олега Березина, "цена и ценность" похода в кино точно возрастёт. И у коронакризиса есть все шансы подстегнуть этот процесс.

— [Цены вырастут] не потому, что "ах, у нас тут тяжёлая экономическая ситуация, значит, мы поэтому цену поднимем", нет. В нашем бизнесе не мы задаём цену. Мы устанавливаем ту цену, которую зритель готов заплатить, — говорит эксперт.

А что смотреть-то будем?

Вопрос отнюдь не праздный. Ведь многие потенциальные блокбастеры "уехали" либо на конец 2020 года, либо вовсе на начало 2021-го. И, опять же, не совсем понятно, останется ли прокатная сетка такой же, как и сейчас, до конца года. Ведь даже без начала пресловутой "второй волны" Disney и Sony очередной раз обновили график премьер. В рамках которого, например, даты лишилась самая ожидаемая картина осени — "Мулан".

Олег Березин говорит, что "Голливуд доверия не оправдал", поэтому российские кинопрокатчики при любых раскладах теперь сильно рассчитывают на российские фильмы. В таком случае проблем с количеством контента не случится. Да его и сейчас в целом нет. А вот массовость доступных сегодня фильмов — другой разговор. — Проблем с количеством фильмов нет. Есть проблемы с большими проектами, которые могут привлечь широкие слои населения, — отмечает эксперт.

Будет ли дефицит блокбастеров восполняться за счёт цифровых премьер, которые вынужденно случились из-за пандемии? Березин категорично ответил "Нет". — У кинотеатров на этот счёт есть простая позиция: показывать фильмы, которые уже вышли в прокат, невозможно, — говорит он.

Главная причина является и самой очевидной. Все, кто интересовались тем или иным фильмом, его уже посмотрели. Прокаты, по словам Олега Березина, — слишком событийная вещь.

В "Каро" нам рассказали, что на август запланировано не меньше 25 премьер, среди которых есть представители практически всех популярных жанров. Боевик? "Агент Ева" с Джессикой Честейн. Триллер? "Неистовый" с Расселом Кроу. Категорию семейных фильмов представит "Лесси. Возвращение домой", экранизация знаменитого романа Эрика Найта.

Российских фильмов тоже будет много. И, пожалуй, даже больше, чем зарубежных. Причём главной премьерой августа вообще должен стать именно что наш фильм — фантастический экшен "Вратарь галактики". Команду комедий возглавит "Красотка в ударе" с Юлией Александровой и Андреем Бурковским, а за ужастики будет отдуваться "Вдова", новая картина режиссёра Святослава Подгаевского, снявшего фильмы "Русалка: Озеро мёртвых" и "Яга".

Также в честь своего 60-летия в репертуар кинотеатров "Каро" вернётся культовый фильм Альфреда Хичкока "Психо".

Ни одна из перечисленных картин, как и говорил Березин, не выходила ни в одном онлайн-кинотеатре. Ну, не считая, конечно, "Психо".

К слову, о нём. Эксперт не исключает симбиоза онлайна и офлайна в будущем. Но при одном условии: онлайн-платформы купят офлайновые сети кинотеатров. Не исключает эксперт и того, что какой-нибудь прокатчик всё же решится поэкспериментировать с повторными премьерами и в нынешних условиях. Однако в массовости такого явления Олег Березин сильно сомневается.

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На середину июля, по оценкам экспертов, российские кинотеатры из-за простоя потеряли примерно 38 млрд рублей кассовых сборов. Для сравнения: общие сборы за 2019 год составили 55,5 млрд рублей. По прогнозам, в 2020 году касса должна была вырасти на 8% и составить примерно 60 млрд рублей.

Надеяться, что во втором полугодии кинотеатры соберут оставшиеся 22 млрд рублей, не стоит. Во-первых, по оценкам АВК, после закрытия примерно четверть кинотеатров больше никогда не откроется. Во-вторых, ввиду социальной осторожности многие зрители побоятся идти в кинотеатры. В-третьих, негативно на сборах скажется и недостаток больших премьер.