Студия Marvel планирует снять фильм про умного Халка

Студия Marvel планирует выпустить сольный фильм о Халке. Однако на этот раз зелёный гигант будет умным, сообщает We Got This Covered .

Эта версия супергероя будет промежуточной между учёным Брюсом Беннером и самим Халком. От первого ему достанется разум, а от второго — размеры. Впервые в этом образе Халк появился на экранах в заключительном фильме саги "Мстители. Финал".