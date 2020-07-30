Студия Marvel планирует снять фильм про умного Халка

Студия Marvel планирует выпустить сольный фильм о Халке. Однако на этот раз зелёный гигант будет умным, сообщает We Got This Covered.
Эта версия супергероя будет промежуточной между учёным Брюсом Беннером и самим Халком. От первого ему достанется разум, а от второго — размеры. Впервые в этом образе Халк появился на экранах в заключительном фильме саги "Мстители. Финал".
Сыграть супергероя вновь должен актёр Марк Руффало. Действие картины расскажет зрителям о трансформации персонажа, о которой ранее не говорилось.
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Сейчас лента находится на ранних стадиях разработки.
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