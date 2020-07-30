Киев пообещал ответить "в неожиданных местах" на российские учения "Кавказ-2020"

Украина в сентябре может провести собственные манёвры одновременно с российскими военными учениями "Кавказ-2020". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

— Будут учения параллельно с "Кавказ-2020", причём они могут быть в довольно неожиданных местах, — сказал Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

Конкретные места проведения он не назвал и призвал дождаться сентября. Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в сентябре пройдут учения "Объединённые усилия – 2020", в которых Киев намерен проверить способность войск действовать по стандартам НАТО.