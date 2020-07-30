Россия снова не вошла в список стран, для которых ЕС откроет границы

Евросоюз решил не включать Россию в список стран, с которыми сейчас можно открывать границы. Следующий такой перечень будет подготовлен не раньше середины августа. Совет ЕС не только не добавил новые страны в список, но и исключил из него Алжир, Черногорию и Сербию. Заявление было опубликовано на сайте Евросовета.
СМИ: Евросоюз не станет открывать границы с Россией минимум до середины августаТакое решение в организации приняли после изучения статистики.
Напомним, Евросоюз открывает свои границы для других стран постепенно. На первом этапе перемещения стали доступны государства внутри Шенгенской зоны. Вторым этапом в список добавилось ещё 15 стран. Совет Евросоюза делает выбор, исходя из эпидемиологической обстановки в мире.