Россия снова не вошла в список стран, для которых ЕС откроет границы

Евросоюз решил не включать Россию в список стран, с которыми сейчас можно открывать границы. Следующий такой перечень будет подготовлен не раньше середины августа. Совет ЕС не только не добавил новые страны в список, но и исключил из него Алжир, Черногорию и Сербию. Заявление было опубликовано на сайте Евросовета.