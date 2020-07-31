Грипп вместе с "короной". Россию ждёт волна сезонного супервируса, от которого нет вакцины

В зоне риска могут оказаться сотни тысяч людей.

Нужно бояться?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 29 июля сообщила, что осенью и зимой в России появятся новые штаммы гриппа, от которых россиян ещё не прививали. Практически одновременно с главой Роспотребнадзора выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко. Он заявил, что коронавирус нельзя считать более заразным, чем грипп, "поскольку речь идёт о десятках миллионов заражённых, а не о сотнях". По словам Онищенко, один раз за всю историю наблюдения было выявлено 900 млн заражённых вирусом гриппа.

Данные Роспотребнадзора за предыдущие годы наблюдения вирусных инфекций показывают, что в эпидсезоне 2018/2019 в Москве гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 21,2 % населения города. Всего за сезон было зарегистрировано 2 млн 616 тыс. 612 больных гриппом и ОРВИ, что на 8,6% меньше, чем в предыдущем эпидсезоне с показателем в 2 млн 862 тыс. 587 человек. При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус после начала пандемии коронавируса выступил с заявлением, в котором сообщил реальные данные о смертности от гриппа и нового коронавируса. По его словам, смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%. При этом новый коронавирус вызывает больше тяжёлых заболеваний и осложнений, чем вирус сезонного гриппа, однако сезонный грипп каждый год уносит жизни около 650 тыс. человек по всему миру.

Главная проблема состоит в том, что новый коронавирус передаётся от человека к человеку очень быстро. Существенно быстрее, чем коронавирус нового типа.

Кого убьёт?

Главная задача противовирусного коктейля, который называют вакциной, — обучить организм и подготовить его к встрече с патогеном. Для этого небольшую часть вируса в составе специального раствора вводят в организм человека через укол, и дальше начинается процесс генетически-клеточного обучения. Однако в случае с новым штаммом вируса гриппа вакцинация может не сработать. Штамм нового вируса гриппа в официальных заявлениях Роспотребнадзора не указывается, однако предупреждение о возможной вспышке заболевания ведомство делало ещё в начале июля.

Вирус, который получил название G4 EA H1N1, — далёкий "родственник" А H1N1 pdm09, ставшего причиной пандемии в 2009 году. Лабораторные исследования показали, что новый штамм может передаваться воздушно-капельным путём и проникать в клетки лёгких человека. Врач-инфекционист Владимир Коноваленко отмечает, что, несмотря на малоизученную структуру нового штамма, сходить на вакцинацию от сезонного вируса гриппа обязательно стоит.

Те инструменты, из которых сконструирована российская вакцина от сезонного гриппа, помогут пережить вспышку нового штамма в наиболее спокойной эпидемиологической обстановке. По сути, существующая вакцина от сезонного гриппа даёт организму время на мобилизацию ресурсов, а самому человеку — время на подготовку ресурсов. О полной безопасности в случае с новым штаммом, конечно, речь не идёт Владимир Коноваленко Врач-инфекционист

Одна вакцина для всего

Создание универсального инструмента для профилактики всех видов сезонного гриппа — главная задача учёных на ближайшие несколько лет. Именно высокая способность вируса меняться, адаптируясь под иммунитет и противовирусные препараты, не позволяет создать мультивакцину, с помощью которой можно избавиться от всех штаммов гриппа сразу. Но активная работа в этом направлении уже идёт, а универсальная вакцина от большинства штаммов вируса сезонного гриппа должна появиться через три-четыре года, максимум — через пять лет. Генетик, кандидат медицинских наук Даниил Прохоров отмечает, что вирусы уже хорошо изучены и бороться с ними современная медицина уже научилась.

По поводу вируса гриппа можно сказать, что большинство стабильных участков в его генетической цепочке уже выделены и хорошо изучены. Выработка антител против этих участков находится на постоянном контроле у специалистов, поэтому базовая составляющая штаммов вируса сезонного гриппа не представляет серьёзной угрозы для населения. Главное — не забывать, что вакцина — первый шаг к укреплению иммунитета Даниил Прохоров Генетик, кандидат медицинских наук

По словам Прохорова, лучше всего соблюдать рекомендации ВОЗ и сделать прививку до начала сезона гриппа. Кампании вакцинации против гриппа обычно проводятся в сентябре-октябре, почти сразу после появления вакцины. Защитные антитела против вируса гриппа вырабатываются в организме человека примерно через две недели после вакцинации, поэтому к началу "первой волны" заболеваемости сезонным гриппом привитый взрослый человек подходит уже с подготовленным и укреплённым организмом.

В пресс-службе холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" нам пояснили — есть существенный риск, что в случае циркуляции в осенне-зимний период сразу двух вирусов — гриппа и CoViD-19 — нагрузка на систему здравоохранения увеличится. Массовая вакцинация от гриппа поможет этого избежать.

Основной и самый эффективный способ защитить себя от сезонного гриппа — это пройти своевременную вакцинацию. В этом году ВОЗ заменила сразу три компонента в рекомендованных вакцинах против гриппа для эпидемического сезона 2020–2021 годов для Северного полушария. Мы учли рекомендации экспертов ВОЗ, и к началу сезонной прививочной кампании в гражданский оборот поступят эффективные и безопасные российские вакцины с актуальным штаммовым составом Пресс-служба холдинга "Нацимбио"

В пресс-службе компании отмечают, что в данный момент поставщик вакцин готовится к плановым поставкам, которые, как обычно, начнутся не позднее августа.

Как защититься от нового штамма?

Большинство генетиков и вирусологов до недавнего времени были заняты созданием вакцины от коронавируса нового типа, однако теперь все силы будут брошены ещё и на подготовку к новой волне ОРВИ. Исследователи отмечают, что создать вакцину против нового штамма вируса с годами становится существенно легче и после первых обнаруженных штаммов образцы вируса доставляются в лаборатории для изучения. Нельзя исключать, что новый штамм вируса, о возможном появлении которого россиян предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уже изучается в лабораториях.