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Первый гонщик "Формулы-1" заразился коронавирусом

Гонщик пропустит ближайший Гран-при Великобритании.

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Фото © Formula1.com

Мексиканский гонщик команды "Формулы-1" "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес не выступит на Гран-при Великобритании из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Ф-1.

Пилот пропустил пресс-конференцию, прошедшую в четверг, из-за сомнительного результата теста. Он изолировался и сдал новый тест, подтвердивший заражение.

Как уточнила команда, пилот находится в нормальном физическом и психологическом состоянии.

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На данный момент неизвестно, кто заменит Переса на Гран-при Великобритании, который пройдёт с 31 июля по 2 августа на трассе "Сильверстоун".

Перес — первый гонщик Ф-1, заразившийся CoViD-19. По словам гоночного директора Международной автомобильной федерации (FIA), сейчас устанавливается круг тех, с кем контактировал мексиканец.

Ранее Лайф сообщал, что этапы "Формулы-1" в США, Бразилии, Канаде и Мексике были отменены.

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