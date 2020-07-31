Первый гонщик "Формулы-1" заразился коронавирусом

Мексиканский гонщик команды "Формулы-1" "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес не выступит на Гран-при Великобритании из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Ф-1.
Пилот пропустил пресс-конференцию, прошедшую в четверг, из-за сомнительного результата теста. Он изолировался и сдал новый тест, подтвердивший заражение.
Как уточнила команда, пилот находится в нормальном физическом и психологическом состоянии.
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На данный момент неизвестно, кто заменит Переса на Гран-при Великобритании, который пройдёт с 31 июля по 2 августа на трассе "Сильверстоун".
Перес — первый гонщик Ф-1, заразившийся CoViD-19. По словам гоночного директора Международной автомобильной федерации (FIA), сейчас устанавливается круг тех, с кем контактировал мексиканец.
Ранее Лайф сообщал, что этапы "Формулы-1" в США, Бразилии, Канаде и Мексике были отменены.