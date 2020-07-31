Первый гонщик "Формулы-1" заразился коронавирусом

Элитная Ferrari и скромный Golf. На чём ездит самый быстрый русский гонщик Сейчас автопарк самого быстрого русского гонщика весьма скромен. Но за время публичной жизни он успел сменить несколько элитных авто. Рассказываем и показываем, на чём разъезжал и разъезжает Даниил Квят по городским дорогам.