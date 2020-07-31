Эксперт объяснил, стоит ли есть прошедшие через рентген продукты

Прошедшие через рентгеновский сканер продукты питания получают дозу излучения, но она не может нанести вред человеческому организму. Об этом заявил врач-рентгенолог Максим Красных.

— Дело в том, что ионизирующее излучение в большей степени накапливается в плотных тканях, а учитывая, что продукты питания состоят не из плотных частиц, то накопленное в них ионизирующее излучение на организм практически никак не повлияет, — приводит его слова агентство "Прайм".

Вреда от излучения будет не больше, чем от окружающей техники, уточнил эксперт. При этом, по его словам, получить гораздо более сильную дозу можно, например, при полёте на самолёте, нежели при употреблении таких продуктов.

К тому же, заметил доктор, излучение может не только накапливаться в тканях, но и вымываться из них.