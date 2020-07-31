Продажа туров по России с кешбэком продлится неделю

Продажи туров по России по льготной программе, предполагающей возврат части средств, продлятся неделю. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

— Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели. Принимает участие без исключения вся страна — от Калининграда до Владивостока, — сказала Догузова в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Ростуризма добавила, что о старте программы будет объявлено в ближайшее время, чтобы граждане успели выбрать подходящий для себя тур. Отдохнуть при этом все желающие смогут вплоть до конца года.