Продажа туров по России с кешбэком продлится неделю

Продажи туров по России по льготной программе, предполагающей возврат части средств, продлятся неделю. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
— Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели. Принимает участие без исключения вся страна — от Калининграда до Владивостока, — сказала Догузова в эфире телеканала "Россия-1".
Глава Ростуризма добавила, что о старте программы будет объявлено в ближайшее время, чтобы граждане успели выбрать подходящий для себя тур. Отдохнуть при этом все желающие смогут вплоть до конца года.
Россиянам поставили ещё одно условие по выплате кешбэка за отдых на родинеВ поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря текущего года.
Ранее Лайф подробно рассказывал, как получить компенсацию за отдых в России. Также были названы регионы, после отдыха в которых можно рассчитывать на выплату кешбэка.