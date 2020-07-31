Слежка и замурованный в стене телефон. Украинский наркоторговец сам вызвал полицию из-за сильных галлюцинаций

Украинский наркоторговец сам вызвал полицейских после того, как стал видеть галлюцинации от приёма запрещённых препаратов. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Днепропетровской области в "Фейсбуке".
Прибывшие в гаражный кооператив сотрудники обнаружили мужчину, который стал говорить о странных вещах. Сперва он заявил, что за ним ведётся слежка, а затем — что его телефон, вероятно, замурован в стене.
Кроме того, наркоторговец пожаловался на то, что его станок, производящий "конфеты из целлюлозы", сломался.
Полицейские не поверили мужчине и провели обыск. В результате были обнаружены прессовый станок, ёмкости с похожим на наркотическое веществом, различные разноцветные таблетки и металлические формы для их производства. Подозреваемого задержали и доставили в отдел.
В Москве задержали девушку с 17 свёртками наркотика, которые она собиралась продатьПравоохранителей насторожило её поведение: она всё время оглядывалась по сторонам, а при виде их машины решила бежать.
Ранее Лайф сообщал, что полицейский украл килограммовую "закладку" наркотиков и хотел её продать.