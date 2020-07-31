"Не хочу откладывать". Трамп объяснил свои слова про перенос выборов президента США

Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова про перенос выборов главы государства.

— Хочу ли я отложить выборы? Нет. Но я также не хочу фальшивых выборов. Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что все [отправленные по почте] бюллетени исчезли и выборы не имеют значения, — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Американский лидер добавил, что считает глупыми тех людей, кто отказывается признавать это. Трамп отметил, что если США решатся на голосование по почте, то станут посмешищем для всего мира, так как оно не сработает.

Именно критикой этого варианта Трамп объяснил своё заявление в "Твиттере" с предложением отложить выборы. Он назвал голосование по почте бардаком и подчеркнул, что оно может стать самым сфальсифицированным в истории.