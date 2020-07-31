Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов в качестве военной помощи

Также законопроект предполагает, что Вашингтон назначит спецпредставителя по делам Незалежной.

23
Post cover

Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов в качестве военной помощи. Об этом сообщает Reuters.

Авторами инициативы выступили республиканцы Джеймс Риш, Роб Портман и Джон Баррассо, а также демократы Роберт Менендес, Крис Мёрфи и Джинн Шейхин.

Согласно тексту документа, из общей суммы средств на подготовку военнослужащих Украины будет выделено четыре миллиона долларов. Оценить потребности ВСУ и подготовить план оказания помощи предстоит Министерству обороны США и Госдепартаменту. Также законопроект предполагает, что Вашингтон назначит спецпредставителя по Украине.

Киев пообещал ответить "в неожиданных местах" на российские учения "Кавказ-2020"

На них планируется проверить способность войск страны действовать по стандартам НАТО.

Ранее на Украине заявили о готовности США продать ей 16 патрульных катеров.

Выбор редакции

Loading...