Сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов в качестве военной помощи

Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов в качестве военной помощи. Об этом сообщает Reuters.
Авторами инициативы выступили республиканцы Джеймс Риш, Роб Портман и Джон Баррассо, а также демократы Роберт Менендес, Крис Мёрфи и Джинн Шейхин.
Согласно тексту документа, из общей суммы средств на подготовку военнослужащих Украины будет выделено четыре миллиона долларов. Оценить потребности ВСУ и подготовить план оказания помощи предстоит Министерству обороны США и Госдепартаменту. Также законопроект предполагает, что Вашингтон назначит спецпредставителя по Украине.
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