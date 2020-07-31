Сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов в качестве военной помощи

Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов в качестве военной помощи. Об этом сообщает Reuters.

Авторами инициативы выступили республиканцы Джеймс Риш, Роб Портман и Джон Баррассо, а также демократы Роберт Менендес, Крис Мёрфи и Джинн Шейхин.

Согласно тексту документа, из общей суммы средств на подготовку военнослужащих Украины будет выделено четыре миллиона долларов. Оценить потребности ВСУ и подготовить план оказания помощи предстоит Министерству обороны США и Госдепартаменту. Также законопроект предполагает, что Вашингтон назначит спецпредставителя по Украине.